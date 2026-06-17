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As-Saffat
2
37:2
فالزاجرات زجرا ٢
فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًۭا ٢
فَالزّٰجِرٰتِ
زَجْرًا
۟ۙ
demi (rombongan) yang mencegah dengan sungguh-sungguh,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
و ( الزاجرات ) : من الزجر ، وهو الدفع بقوة . تقول : زجرت الإِبل زجرا - من باب قتل - إذا منعتها من الدخول فى شئ ودفعتها إلى غيره .