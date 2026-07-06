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As-Saffat
166
37:166
وانا لنحن المسبحون ١٦٦
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٦٦
وَاِنَّا
لَنَحْنُ
الْمُسَبِّحُوْنَ
۟
Dan sungguh, kami benar-benar terus bertasbih (kepada Allah).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِنَّا لَنَحۡنُ ٱلۡمُسَبِّحُونَ ١٦٦﴾ الْمُنَزِّهُونَ اللَّه عَمَّا لَا يَلِيق به