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As-Saffat
165
37:165
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥
وَّاِنَّا
لَنَحْنُ
الصَّآفُّوْنَ
۟ۚ
dan sesungguhnya kami selalu teratur dalam barisan (dalam melaksanakan perintah Allah).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِنَّا لَنَحۡنُ ٱلصَّاۤفُّونَ ١٦٥﴾ أَقْدَامنَا فِي الصَّلَاة