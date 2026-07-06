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As-Saffat
164
37:164
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤
وَمَا
مِنَّاۤ
اِلَّا
لَهٗ
مَقَامٌ
مَّعْلُوْمٌ
۟ۙ
Dan tidak satu pun di antara kami (malaikat) melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu,
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 37:164 hingga 37:165
Словно опровергая лживые утверждения многобожников, ангелы свидетельствуют о том, что они являются покорными рабами Аллаха и не ослушаются Его даже в самых незначительных вещах. Каждый из ангелов знает свое место и свои обязанности. Они выполняют эти обязанности самым совершенным образом, не допуская ни излишеств, ни упущений. При этом они знают, что вся власть принадлежит Аллаху и что сами они не властны ни над одним из творений Господа. Они говорят: