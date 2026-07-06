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As-Saffat
162
37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
مَاۤ
اَنْتُمْ
عَلَیْهِ
بِفٰتِنِیْنَ
۟ۙ
tidak akan dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
إنكم أيها المشركون ومن عبدتموه مع اللّه، لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى اللّه أنه من أهل الجحيم، فينفذ فيه القضاء الإلهي، والمقصود من هذا، بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبيان كمال قدرة اللّه تعالى،
أي:
فلا تطمعوا بإضلال عباد اللّه المخلصين وحزبه المفلحين.