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As-Saffat
14
37:14
واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
وَاِذَا
رَاَوْا
اٰیَةً
یَّسْتَسْخِرُوْنَ
۪۟
Dan apabila mereka melihat suatu tanda (kebesaran) Allah, mereka memperolok-olokan.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.