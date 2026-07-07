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Az-Zariyat
42
51:42
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢
مَا
تَذَرُ
مِنْ
شَیْءٍ
اَتَتْ
عَلَیْهِ
اِلَّا
جَعَلَتْهُ
كَالرَّمِیْمِ
۟ؕ
(angin itu) tidak membiarkan suatu apa pun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Все, чего коснулся этот ураган, превратилось в пыль и песок. Такая горькая участь постигла народ, который обладал огромной властью и великой мощью, но власть Аллаха еще более велика и могуча, и ни один грешник не сможет избежать сурового возмездия.