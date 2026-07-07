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Az-Zariyat
34
51:34
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤
مُّسَوَّمَةً
عِنْدَ
رَبِّكَ
لِلْمُسْرِفِیْنَ
۟
yang ditandai dari Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang yang melampaui batas."
1
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
uliotiwa alama kutoka kwa Mola wako ya hawa waliokiuka mpaka katika uchafu na uasi.