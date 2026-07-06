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Az-Zariyat
33
51:33
لنرسل عليهم حجارة من طين ٣٣
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةًۭ مِّن طِينٍۢ ٣٣
لِنُرْسِلَ
عَلَیْهِمْ
حِجَارَةً
مِّنْ
طِیْنٍ
۟ۙ
agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah (yang keras),
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
ili tuwaangamize kwa mawe ya udongo uliokuwa mkavu kama mawe,