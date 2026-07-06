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Az-Zariyat
29
51:29
فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٢٩
فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌۭ ٢٩
فَاَقْبَلَتِ
امْرَاَتُهٗ
فِیْ
صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ
وَجْهَهَا
وَقَالَتْ
عَجُوْزٌ
عَقِیْمٌ
۟
Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk wajahnya sendiri seraya bekata, "(Aku ini) seorang perempuan tua yang mandul."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Услышав приятную новость, жена Ибрахима вышла к гостям и от радости принялась кричать и бить себя по лицу. Это свидетельствует о том, что женщины часто ведут себя непредсказуемо и вопреки всякой логике. Она воскликнула: «Неужели у меня будет ребенок?! В моем возрасте женщины не могут рожать, да и сама я - бесплодна». В этом аяте упоминаются две причины, по которым жена Ибрахима не могла родить ребенка. В суре «Худ» названа третья причина: «Она сказала: “Горе мне! Неужели я рожу? Ведь я - старуха, и мой муж - старик”» (11:72).