Asy-Syams
3
91:3
والنهار اذا جلاها ٣
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ٣
وَالنَّهَارِ
اِذَا
جَلّٰٮهَا ۙ
٣
Demi siang apabila menampakkannya.
Na kwa mchana unapoliondoa giza na kulifunua.
