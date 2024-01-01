قُلْ

لَّاۤ

اَقُوْلُ

لَكُمْ

عِنْدِیْ

خَزَآىِٕنُ

اللّٰهِ

وَلَاۤ

اَعْلَمُ

الْغَیْبَ

وَلَاۤ

اَقُوْلُ

لَكُمْ

اِنِّیْ

مَلَكٌ ۚ

اِنْ

اَتَّبِعُ

اِلَّا

مَا

یُوْحٰۤی

اِلَیَّ ؕ

قُلْ

هَلْ

یَسْتَوِی

الْاَعْمٰی

وَالْبَصِیْرُ ؕ

اَفَلَا

تَتَفَكَّرُوْنَ

۟۠

وَاَنْذِرْ

بِهِ

الَّذِیْنَ

یَخَافُوْنَ

اَنْ

یُّحْشَرُوْۤا

اِلٰی

رَبِّهِمْ

لَیْسَ

لَهُمْ

مِّنْ

دُوْنِهٖ

وَلِیٌّ

وَّلَا

شَفِیْعٌ

لَّعَلَّهُمْ

یَتَّقُوْنَ

۟

وَلَا

تَطْرُدِ

الَّذِیْنَ

یَدْعُوْنَ

رَبَّهُمْ

بِالْغَدٰوةِ

وَالْعَشِیِّ

یُرِیْدُوْنَ

وَجْهَهٗ ؕ

مَا

عَلَیْكَ

مِنْ

حِسَابِهِمْ

مِّنْ

شَیْءٍ

وَّمَا

مِنْ

حِسَابِكَ

عَلَیْهِمْ

مِّنْ

شَیْءٍ

فَتَطْرُدَهُمْ

فَتَكُوْنَ

مِنَ

الظّٰلِمِیْنَ

۟

وَكَذٰلِكَ

فَتَنَّا

بَعْضَهُمْ

بِبَعْضٍ

لِّیَقُوْلُوْۤا

اَهٰۤؤُلَآءِ

مَنَّ

اللّٰهُ

عَلَیْهِمْ

مِّنْ

بَیْنِنَا ؕ

اَلَیْسَ

اللّٰهُ

بِاَعْلَمَ

بِالشّٰكِرِیْنَ

۟

وَاِذَا

جَآءَكَ

الَّذِیْنَ

یُؤْمِنُوْنَ

بِاٰیٰتِنَا

فَقُلْ

سَلٰمٌ

عَلَیْكُمْ

كَتَبَ

رَبُّكُمْ

عَلٰی

نَفْسِهِ

الرَّحْمَةَ ۙ

اَنَّهٗ

مَنْ

عَمِلَ

مِنْكُمْ

سُوْٓءًا

بِجَهَالَةٍ

ثُمَّ

تَابَ

مِنْ

بَعْدِهٖ

وَاَصْلَحَ

فَاَنَّهٗ

غَفُوْرٌ

رَّحِیْمٌ

۟

وَكَذٰلِكَ

نُفَصِّلُ

الْاٰیٰتِ

وَلِتَسْتَبِیْنَ

سَبِیْلُ

الْمُجْرِمِیْنَ