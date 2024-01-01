وَلَقَدْ

اَرْسَلْنَا

مُوْسٰی

بِاٰیٰتِنَا

وَسُلْطٰنٍ

مُّبِیْنٍ

۟ۙ

اِلٰی

فِرْعَوْنَ

وَهَامٰنَ

وَقَارُوْنَ

فَقَالُوْا

سٰحِرٌ

كَذَّابٌ

۟

فَلَمَّا

جَآءَهُمْ

بِالْحَقِّ

مِنْ

عِنْدِنَا

قَالُوا

اقْتُلُوْۤا

اَبْنَآءَ

الَّذِیْنَ

اٰمَنُوْا

مَعَهٗ

وَاسْتَحْیُوْا

نِسَآءَهُمْ ؕ

وَمَا

كَیْدُ

الْكٰفِرِیْنَ

اِلَّا

فِیْ

ضَلٰلٍ

۟

وَقَالَ

فِرْعَوْنُ

ذَرُوْنِیْۤ

اَقْتُلْ

مُوْسٰی

وَلْیَدْعُ

رَبَّهٗ ۚ

اِنِّیْۤ

اَخَافُ

اَنْ

یُّبَدِّلَ

دِیْنَكُمْ

اَوْ

اَنْ

یُّظْهِرَ

فِی

الْاَرْضِ

الْفَسَادَ

۟

وَقَالَ

مُوْسٰۤی

اِنِّیْ

عُذْتُ

بِرَبِّیْ

وَرَبِّكُمْ

مِّنْ

كُلِّ

مُتَكَبِّرٍ

لَّا

یُؤْمِنُ

بِیَوْمِ

الْحِسَابِ

۟۠

وَقَالَ

رَجُلٌ

مُّؤْمِنٌ ۖۗ

مِّنْ

اٰلِ

فِرْعَوْنَ

یَكْتُمُ

اِیْمَانَهٗۤ

اَتَقْتُلُوْنَ

رَجُلًا

اَنْ

یَّقُوْلَ

رَبِّیَ

اللّٰهُ

وَقَدْ

جَآءَكُمْ

بِالْبَیِّنٰتِ

مِنْ

رَّبِّكُمْ ؕ

وَاِنْ

یَّكُ

كَاذِبًا

فَعَلَیْهِ

كَذِبُهٗ ۚ

وَاِنْ

یَّكُ

صَادِقًا

یُّصِبْكُمْ

بَعْضُ

الَّذِیْ

یَعِدُكُمْ ؕ

اِنَّ

اللّٰهَ

لَا

یَهْدِیْ

مَنْ

هُوَ

مُسْرِفٌ

كَذَّابٌ

۟

یٰقَوْمِ

لَكُمُ

الْمُلْكُ

الْیَوْمَ

ظٰهِرِیْنَ

فِی

الْاَرْضِ ؗ

فَمَنْ

یَّنْصُرُنَا

مِنْ

بَاْسِ

اللّٰهِ

اِنْ

جَآءَنَا ؕ

قَالَ

فِرْعَوْنُ

مَاۤ

اُرِیْكُمْ

اِلَّا

مَاۤ

اَرٰی

وَمَاۤ

اَهْدِیْكُمْ

اِلَّا

سَبِیْلَ

الرَّشَادِ

۟

وَقَالَ

الَّذِیْۤ

اٰمَنَ

یٰقَوْمِ

اِنِّیْۤ

اَخَافُ

عَلَیْكُمْ

مِّثْلَ

یَوْمِ

الْاَحْزَابِ

۟ۙ

مِثْلَ

دَاْبِ

قَوْمِ

نُوْحٍ

وَّعَادٍ

وَّثَمُوْدَ

وَالَّذِیْنَ

مِنْ

بَعْدِهِمْ ؕ

وَمَا

اللّٰهُ

یُرِیْدُ

ظُلْمًا

لِّلْعِبَادِ

۟

وَیٰقَوْمِ

اِنِّیْۤ

اَخَافُ

عَلَیْكُمْ

یَوْمَ

التَّنَادِ