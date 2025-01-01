اِصْبِرْ

عَلٰی

مَا

یَقُوْلُوْنَ

وَاذْكُرْ

عَبْدَنَا

دَاوٗدَ

ذَا

الْاَیْدِ ۚ

اِنَّهٗۤ

اَوَّابٌ

۟

اِنَّا

سَخَّرْنَا

الْجِبَالَ

مَعَهٗ

یُسَبِّحْنَ

بِالْعَشِیِّ

وَالْاِشْرَاقِ

۟ۙ

وَالطَّیْرَ

مَحْشُوْرَةً ؕ

كُلٌّ

لَّهٗۤ

اَوَّابٌ

۟

وَشَدَدْنَا

مُلْكَهٗ

وَاٰتَیْنٰهُ

الْحِكْمَةَ

وَفَصْلَ

الْخِطَابِ

۟

وَهَلْ

اَتٰىكَ

نَبَؤُا

الْخَصْمِ ۘ

اِذْ

تَسَوَّرُوا

الْمِحْرَابَ

۟ۙ

اِذْ

دَخَلُوْا

عَلٰی

دَاوٗدَ

فَفَزِعَ

مِنْهُمْ

قَالُوْا

لَا

تَخَفْ ۚ

خَصْمٰنِ

بَغٰی

بَعْضُنَا

عَلٰی

بَعْضٍ

فَاحْكُمْ

بَیْنَنَا

بِالْحَقِّ

وَلَا

تُشْطِطْ

وَاهْدِنَاۤ

اِلٰی

سَوَآءِ

الصِّرَاطِ

۟

اِنَّ

هٰذَاۤ

اَخِیْ ۫

لَهٗ

تِسْعٌ

وَّتِسْعُوْنَ

نَعْجَةً

وَّلِیَ

نَعْجَةٌ

وَّاحِدَةٌ ۫

فَقَالَ

اَكْفِلْنِیْهَا

وَعَزَّنِیْ

فِی

الْخِطَابِ

۟

قَالَ

لَقَدْ

ظَلَمَكَ

بِسُؤَالِ

نَعْجَتِكَ

اِلٰی

نِعَاجِهٖ ؕ

وَاِنَّ

كَثِیْرًا

مِّنَ

الْخُلَطَآءِ

لَیَبْغِیْ

بَعْضُهُمْ

عَلٰی

بَعْضٍ

اِلَّا

الَّذِیْنَ

اٰمَنُوْا

وَعَمِلُوا

الصّٰلِحٰتِ

وَقَلِیْلٌ

مَّا

هُمْ ؕ

وَظَنَّ

دَاوٗدُ

اَنَّمَا

فَتَنّٰهُ

فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهٗ

وَخَرَّ

رَاكِعًا

وَّاَنَابَ

۟

فَغَفَرْنَا

لَهٗ

ذٰلِكَ ؕ

وَاِنَّ

لَهٗ

عِنْدَنَا

لَزُلْفٰی

وَحُسْنَ

مَاٰبٍ

۟

یٰدَاوٗدُ

اِنَّا

جَعَلْنٰكَ

خَلِیْفَةً

فِی

الْاَرْضِ

فَاحْكُمْ

بَیْنَ

النَّاسِ

بِالْحَقِّ

وَلَا

تَتَّبِعِ

الْهَوٰی

فَیُضِلَّكَ

عَنْ

سَبِیْلِ

اللّٰهِ ؕ

اِنَّ

الَّذِیْنَ

یَضِلُّوْنَ

عَنْ

سَبِیْلِ

اللّٰهِ

لَهُمْ

عَذَابٌ

شَدِیْدٌۢ

بِمَا

نَسُوْا

یَوْمَ

الْحِسَابِ