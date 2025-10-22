انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ٦
إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ٦
اِنَّا
زَیَّنَّا
السَّمَآءَ
الدُّنْیَا
بِزِیْنَةِ
لْكَوَاكِبِ
۟ۙ
Sisi tumeupamba uwingu wa karibu kwa pambo la nyota.