قُلْ

اَرَءَیْتُمْ

اِنْ

جَعَلَ

اللّٰهُ

عَلَیْكُمُ

الَّیْلَ

سَرْمَدًا

اِلٰی

یَوْمِ

الْقِیٰمَةِ

مَنْ

اِلٰهٌ

غَیْرُ

اللّٰهِ

یَاْتِیْكُمْ

بِضِیَآءٍ ؕ

اَفَلَا

تَسْمَعُوْنَ

۟

قُلْ

اَرَءَیْتُمْ

اِنْ

جَعَلَ

اللّٰهُ

عَلَیْكُمُ

النَّهَارَ

سَرْمَدًا

اِلٰی

یَوْمِ

الْقِیٰمَةِ

مَنْ

اِلٰهٌ

غَیْرُ

اللّٰهِ

یَاْتِیْكُمْ

بِلَیْلٍ

تَسْكُنُوْنَ

فِیْهِ ؕ

اَفَلَا

تُبْصِرُوْنَ

۟

وَمِنْ

رَّحْمَتِهٖ

جَعَلَ

لَكُمُ

الَّیْلَ

وَالنَّهَارَ

لِتَسْكُنُوْا

فِیْهِ

وَلِتَبْتَغُوْا

مِنْ

فَضْلِهٖ

وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُوْنَ