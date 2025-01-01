وَلَقَدْ

اٰتَیْنَا

دَاوٗدَ

وَسُلَیْمٰنَ

عِلْمًا ۚ

وَقَالَا

الْحَمْدُ

لِلّٰهِ

الَّذِیْ

فَضَّلَنَا

عَلٰی

كَثِیْرٍ

مِّنْ

عِبَادِهِ

الْمُؤْمِنِیْنَ

۟

وَوَرِثَ

سُلَیْمٰنُ

دَاوٗدَ

وَقَالَ

یٰۤاَیُّهَا

النَّاسُ

عُلِّمْنَا

مَنْطِقَ

الطَّیْرِ

وَاُوْتِیْنَا

مِنْ

كُلِّ

شَیْءٍ ؕ

اِنَّ

هٰذَا

لَهُوَ

الْفَضْلُ

الْمُبِیْنُ

۟

وَحُشِرَ

لِسُلَیْمٰنَ

جُنُوْدُهٗ

مِنَ

الْجِنِّ

وَالْاِنْسِ

وَالطَّیْرِ

فَهُمْ

یُوْزَعُوْنَ

۟

حَتّٰۤی

اِذَاۤ

اَتَوْا

عَلٰی

وَادِ

النَّمْلِ ۙ

قَالَتْ

نَمْلَةٌ

یّٰۤاَیُّهَا

النَّمْلُ

ادْخُلُوْا

مَسٰكِنَكُمْ ۚ

لَا

یَحْطِمَنَّكُمْ

سُلَیْمٰنُ

وَجُنُوْدُهٗ ۙ

وَهُمْ

لَا

یَشْعُرُوْنَ

۟

فَتَبَسَّمَ

ضَاحِكًا

مِّنْ

قَوْلِهَا

وَقَالَ

رَبِّ

اَوْزِعْنِیْۤ

اَنْ

اَشْكُرَ

نِعْمَتَكَ

الَّتِیْۤ

اَنْعَمْتَ

عَلَیَّ

وَعَلٰی

وَالِدَیَّ

وَاَنْ

اَعْمَلَ

صَالِحًا

تَرْضٰىهُ

وَاَدْخِلْنِیْ

بِرَحْمَتِكَ

فِیْ

عِبَادِكَ

الصّٰلِحِیْنَ

۟

وَتَفَقَّدَ

الطَّیْرَ

فَقَالَ

مَا

لِیَ

لَاۤ

اَرَی

الْهُدْهُدَ ۖؗ

اَمْ

كَانَ

مِنَ

الْغَآىِٕبِیْنَ

۟

لَاُعَذِّبَنَّهٗ

عَذَابًا

شَدِیْدًا

اَوْ

لَاۡاَذْبَحَنَّهٗۤ

اَوْ

لَیَاْتِیَنِّیْ

بِسُلْطٰنٍ

مُّبِیْنٍ

۟

فَمَكَثَ

غَیْرَ

بَعِیْدٍ

فَقَالَ

اَحَطْتُّ

بِمَا

لَمْ

تُحِطْ

بِهٖ

وَجِئْتُكَ

مِنْ

سَبَاٍۭ

بِنَبَاٍ

یَّقِیْنٍ

۟

اِنِّیْ

وَجَدْتُّ

امْرَاَةً

تَمْلِكُهُمْ

وَاُوْتِیَتْ

مِنْ

كُلِّ

شَیْءٍ

وَّلَهَا

عَرْشٌ

عَظِیْمٌ

۟

وَجَدْتُّهَا

وَقَوْمَهَا

یَسْجُدُوْنَ

لِلشَّمْسِ

مِنْ

دُوْنِ

اللّٰهِ

وَزَیَّنَ

لَهُمُ

الشَّیْطٰنُ

اَعْمَالَهُمْ

فَصَدَّهُمْ

عَنِ

السَّبِیْلِ

فَهُمْ

لَا

یَهْتَدُوْنَ