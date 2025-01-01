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وَهَلْ
اَتٰىكَ
حَدِیْثُ
مُوْسٰی
۟ۘ
اِذْ
رَاٰ
نَارًا
فَقَالَ
لِاَهْلِهِ
امْكُثُوْۤا
اِنِّیْۤ
اٰنَسْتُ
نَارًا
لَّعَلِّیْۤ
اٰتِیْكُمْ
مِّنْهَا
بِقَبَسٍ
اَوْ
اَجِدُ
عَلَی
النَّارِ
هُدًی
۟
فَلَمَّاۤ
اَتٰىهَا
نُوْدِیَ
یٰمُوْسٰی
۟ؕ
اِنِّیْۤ
اَنَا
رَبُّكَ
فَاخْلَعْ
نَعْلَیْكَ ۚ
اِنَّكَ
بِالْوَادِ
الْمُقَدَّسِ
طُوًی
۟ؕ
وَاَنَا
اخْتَرْتُكَ
فَاسْتَمِعْ
لِمَا
یُوْحٰی
۟
اِنَّنِیْۤ
اَنَا
اللّٰهُ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّاۤ
اَنَا
فَاعْبُدْنِیْ ۙ
وَاَقِمِ
الصَّلٰوةَ
لِذِكْرِیْ
۟
اِنَّ
السَّاعَةَ
اٰتِیَةٌ
اَكَادُ
اُخْفِیْهَا
لِتُجْزٰی
كُلُّ
نَفْسٍ
بِمَا
تَسْعٰی
۟
فَلَا
یَصُدَّنَّكَ
عَنْهَا
مَنْ
لَّا
یُؤْمِنُ
بِهَا
وَاتَّبَعَ
هَوٰىهُ
فَتَرْدٰی
۟
وَمَا
تِلْكَ
بِیَمِیْنِكَ
یٰمُوْسٰی
۟
قَالَ
هِیَ
عَصَایَ ۚ
اَتَوَكَّؤُا
عَلَیْهَا
وَاَهُشُّ
بِهَا
عَلٰی
غَنَمِیْ
وَلِیَ
فِیْهَا
مَاٰرِبُ
اُخْرٰی
۟