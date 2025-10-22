وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ٣٢
وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًۭا شَقِيًّۭا ٣٢
وَّبَرًّا
بِوَالِدَتِیْ ؗ
وَلَمْ
یَجْعَلْنِیْ
جَبَّارًا
شَقِیًّا
۟
3

‘আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য;