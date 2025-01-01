وَلَوْ

شَآءَ

رَبُّكَ

لَجَعَلَ

النَّاسَ

اُمَّةً

وَّاحِدَةً

وَّلَا

یَزَالُوْنَ

مُخْتَلِفِیْنَ

۟ۙ

اِلَّا

مَنْ

رَّحِمَ

رَبُّكَ ؕ

وَلِذٰلِكَ

خَلَقَهُمْ ؕ

وَتَمَّتْ

كَلِمَةُ

رَبِّكَ

لَاَمْلَـَٔنَّ

جَهَنَّمَ

مِنَ

الْجِنَّةِ

وَالنَّاسِ

اَجْمَعِیْنَ

۟

وَكُلًّا

نَّقُصُّ

عَلَیْكَ

مِنْ

اَنْۢبَآءِ

الرُّسُلِ

مَا

نُثَبِّتُ

بِهٖ

فُؤَادَكَ ۚ

وَجَآءَكَ

فِیْ

هٰذِهِ

الْحَقُّ

وَمَوْعِظَةٌ

وَّذِكْرٰی

لِلْمُؤْمِنِیْنَ

۟

وَقُلْ

لِّلَّذِیْنَ

لَا

یُؤْمِنُوْنَ

اعْمَلُوْا

عَلٰی

مَكَانَتِكُمْ ؕ

اِنَّا

عٰمِلُوْنَ

۟ۙ

وَانْتَظِرُوْا ۚ

اِنَّا

مُنْتَظِرُوْنَ