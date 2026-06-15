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Hud
43
11:43
قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٤٣
قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍۢ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ٤٣
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
ﲣ
ﲤ
ﲥﲦ
ﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪ
ﲫ
ﲬ
ﲭ
ﲮ
ﲯ
ﲰﲱ
ﲲ
ﲳ
ﲴ
ﲵ
ﲶ
ﲷ
ﲸ
He replied, “I will take refuge on a mountain, which will protect me from the water.” Noah cried, “Today no one is protected from Allah’s decree except those to whom He shows mercy!” And the waves came between them, and his son was among the drowned.
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العربية
Al-Sa'di
Сын опять не поверил своему отцу и не согласился с тем, что спасутся только те, кто сел на корабль. Он сказал: «Я заберусь на высокую гору, где смогу укрыться от воды». И тогда пророк сказал: «О нет! Ни горы, ни другие укрытия не помогут сегодня спастись от наказания Аллаха. Какие бы усилия вы не прилагали для того, чтобы обрести спасение, сегодня все равно спасутся только те, кого пожелает спасти Аллах». Тут волна разлучила их, и сын Нуха оказался в числе потопленных.