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Hud
31
11:31
ولا اقول لكم عندي خزاين الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين ٣١
وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌۭ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِىٓ أَنفُسِهِمْ ۖ إِنِّىٓ إِذًۭا لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣١
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I do not say to you that I possess Allah’s treasuries or know the unseen, nor do I claim to be an angel, nor do I say that Allah will never grant goodness to those you look down upon. Allah knows best what is ˹hidden˺ within them. ˹If I did,˺ then I would truly be one of the wrongdoers.”
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب أخبر بتذلله وتواضعه لله عز وجل ، وأنه لا يدعي ما ليس له من خزائن الله ; وهي إنعامه على من يشاء من عباده ; وأنه لا يعلم الغيب ; لأن الغيب لا يعلمه إلا الله - عز وجل - .ولا أقول إني ملك أي لا أقول إن منزلتي عند الناس منزلة الملائكة . وقد قالت العلماء : الفائدة في الكلام الدلالة على أنالملائكة أفضل من الأنبياء ; لدوامهم على الطاعة ، واتصال عباداتهم إلى يوم القيامة - صلوات الله عليهم أجمعين - . وقد تقدم هذا المعنى في " البقرة " .ولا أقول للذين تزدري أعينكم أي تستثقل وتحتقر أعينكم ; والأصل تزدريهم حذفت الهاء والميم لطول الاسم . والدال مبدلة من تاء ; لأن الأصل في تزدري تزتري ; ولكن التاء تبدل بعد الزاي دالا ; لأن الزاي مجهورة [ ص: 26 ] والتاء مهموسة ، فأبدل من التاء حرف مجهور من مخرجها . ويقال : أزريت عليه إذا عبته . وزريت عليه إذا حقرته . وأنشد الفراء :يباعده الصديق وتزدريه حليلته وينهره الصغيرلن يؤتيهم الله خيرا أي ليس لاحتقاركم لهم تبطل أجورهم ، أو ينقص ثوابهم .الله أعلم بما في أنفسهم فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به .إني إذا لمن الظالمين أي إن قلت هذا الذي تقدم ذكره . و " إذا " ملغاة ; لأنها متوسطة .