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Tafsir: Hud 11:122
Hud
122
11:122
وانتظروا انا منتظرون ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓاْ
إِنَّا
مُنتَظِرُونَ
١٢٢
And wait! Surely we ˹too˺ are waiting.”
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Bayan ul Quran
You are reading a tafsir for the group of verses 11:122 to 11:123
آیت 122 وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ کہ اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ کیا آتا ہے۔