Речь идет о Судном дне, когда обитатели Рая и адские мученики будут взывать друг к другу. Всевышний сказал: «Обитатели Рая воззовут к обитателям Огня: “Мы уже убедились в том, что обещанное нам нашим Господом - истина. Убедились ли вы в том, что обещанное вашим Господом - истина?” Они скажут: “Да”. Тогда глашатай возвестит среди них: “Да пребудет проклятие Аллаха над беззаконниками, которые сбивали других с пути Аллаха, пытались исказить его и не верили в Последнюю жизнь”» (7:44–45); «Обитатели Огня воззовут к обитателям Рая: “Пролейте на нас воду или то, чем вас наделил Аллах”. Они скажут: “Аллах запретил это для неверующих, которые обратили свою религию в потеху и игру и обольстились мирской жизнью”» (7:50–51); «Они воззовут: “О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами”. Он скажет: “Вы останетесь здесь навечно”. Мы принесли вам истину, но большинство из вас не любят ее» (43:77–78); «Они скажут: “Господи! Наше злосчастие одолело нас, и мы оказались заблудшими людьми. Господи! Выведи нас отсюда. И если мы вернемся к грехам, то действительно будем беззаконниками”. Он скажет: “Оставайтесь здесь с позором и не говорите со Мной!”» (23:106–108); «Им скажут: “Призовите своих сотоварищей!” Они призовут их, но те не ответят им, и тогда они увидят наказание. О, если бы они следовали прямым путем!» (28:64).