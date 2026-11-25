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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate Ya-Sin, verset 81
Ya-Sin
81
36:81
اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٨١
أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ ٨١
أَوَلَيۡسَ
ﲩ
ٱلَّذِي
ﲪ
خَلَقَ
ﲫ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲬ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲭ
بِقَٰدِرٍ
ﲮ
عَلَىٰٓ
ﲯ
أَن
ﲰ
يَخۡلُقَ
ﲱ
مِثۡلَهُمۚ
ﲲﲳ
بَلَىٰ
ﲴ
وَهُوَ
ﲵ
ٱلۡخَلَّٰقُ
ﲶ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲷ
٨١
ﲸ
Celui qui a créé les cieux et la Terre ne serait-Il pas capable de créer leur pareil ? Oh que si ! et Il est le grand Créateur, l'Omniscient.
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