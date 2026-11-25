Аллах опроверг лживые обвинения многобожников, которые называли Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, поэтом. Посланникам Аллаха не подобает складывать стихи, потому что поэты и их почитатели, как правило, бывают заблудшими людьми. А что касается непосредственно Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то Всевышний Аллах отвел от него все сомнения, которые только могли возникнуть у людей по поводу истинности его пророческой миссии. Именно поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не умел ни писать, ни читать. Он не складывал стихи, а лишь доводил до сведения людей поминание и ясный Коран. Его учение - это напоминание для людей, обладающих здравым смыслом. Они находят в этом учении ответы на все вопросы, связанные с религией и духовной жизнью человека. Они также убеждаются в том, что это учение гармонирует с природой и подсознанием человека и учит его совершать добро и избегать зла. А ниспосланный посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Священный Коран разъясняет и доказывает им всякую истину, о которой должен знать человек, а также открывает им глаза на ложь и доказывает ее порочность и несостоятельность.