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Tafsir: Ta-Ha 20:93
Ta-Ha
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
أَلَّا
تَتَّبِعَنِۖ
أَفَعَصَيۡتَ
أَمۡرِي
٩٣
de me suivre ? As-tu donc désobéi à mon commandement ?"
1
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Tafseer Jalalayn
﴿أَ﴾ن ﴿لَّا تَتَّبِعَنِۖ﴾ لَا زَائِدَة ﴿أَفَعَصَیۡتَ أَمۡرِی ٩٣﴾ بِإِقَامَتِك بَيْن مَنْ يعبد غير الله تعالى