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Tafsir: Ta-Ha 20:91
Ta-Ha
91
20:91
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى ٩١
قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ٩١
قَالُواْ
لَن
نَّبۡرَحَ
عَلَيۡهِ
عَٰكِفِينَ
حَتَّىٰ
يَرۡجِعَ
إِلَيۡنَا
مُوسَىٰ
٩١
Ils dirent : "Nous continuerons à y être attachés, jusqu’à ce que Moïse retourne vers nous."
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 20:91 à 20:92
Когда же Муса вернулся к своему народу, он стал упрекать и бранить своего брата.