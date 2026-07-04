Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ta-Ha
87
20:87
قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولاكنا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذالك القى السامري ٨٧
قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَـٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًۭا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَـٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ ٨٧
قَالُواْ
مَآ
أَخۡلَفۡنَا
مَوۡعِدَكَ
بِمَلۡكِنَا
وَلَٰكِنَّا
حُمِّلۡنَآ
أَوۡزَارٗا
مِّن
زِينَةِ
ٱلۡقَوۡمِ
فَقَذَفۡنَٰهَا
فَكَذَٰلِكَ
أَلۡقَى
ٱلسَّامِرِيُّ
٨٧
Ils dirent : "Ce n’est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi. Mais nous fûmes chargés de fardeaux d’ornements du peuple (de Pharaon) ; nous les avons donc jetés (sur le feu) tout comme le Samaritain (Sâmirî) les a lancés.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا
] وتیان: ئهی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- ئێمه وهعده خیلاف نهبووینه و بهڵێنی خۆمان نهشكاندووه به تواناو ههڵبژاردنی خۆمان بهڵكو ناچار بووینه كه ئهو ههڵهیه بكهین [
وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ
] كاتێك كه له میصرهوه هاتن زێڕو ئاڵتوونیان لهگهڵ خۆیاندا هێنا بۆ ئهوهی كه خۆیانی پێ بڕازێننهوه بهڵام لێرهدا (سامیری) تووشی ئهو تاوانهی كردن، یاخود بۆیان دروست نهبووه كه بیهێنن و هێنانهكهی تاوان بووه، چونكه موڵكى قیبتیهكان بووه [
فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (٨٧)
] وه ههموویمان فڕێ دایه ناو ئاگرهوه بۆ ئهوهی كه ڕزگارمان بێ لهو تاوانهی كردوومانهو لهگهڵ خۆمان هێناومانه، وه بهم شێوهیه (سامیری) ئهو گوێلكهی لێ دروست كرد.