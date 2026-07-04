Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ta-Ha
86
20:86
فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي ٨٦
فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَـٰنَ أَسِفًۭا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ٨٦
فَرَجَعَ
مُوسَىٰٓ
إِلَىٰ
قَوۡمِهِۦ
غَضۡبَٰنَ
أَسِفٗاۚ
قَالَ
يَٰقَوۡمِ
أَلَمۡ
يَعِدۡكُمۡ
رَبُّكُمۡ
وَعۡدًا
حَسَنًاۚ
أَفَطَالَ
عَلَيۡكُمُ
ٱلۡعَهۡدُ
أَمۡ
أَرَدتُّمۡ
أَن
يَحِلَّ
عَلَيۡكُمۡ
غَضَبٞ
مِّن
رَّبِّكُمۡ
فَأَخۡلَفۡتُم
مَّوۡعِدِي
٨٦
Moïse retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné ; il dit : "Ô mon peuple ! Votre Seigneur ne vous a-t-Il pas déjà fait une belle promesse ? L’alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous ? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s’abatte sur vous, pour avoir trahi votre engagement envers moi ?"
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا
] وه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- گهڕایهوه بۆ لای قهومهكهی زۆر تووڕهبوو وه خهفهتى خوارد كه قهومهكهى له دواى ئهم گوێلكیان پهرست (أَسِفًا) واته: تووڕهبوونێكی زۆر سهخت و سهختتر له غهزهب [
قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا
] فهرمووی: ئهی قهومهكهم ئایا پهروهردگارتان بهڵێنێكی باشی پێنهداوون بهدهستخستنى چاكهى دونیاو قیامهت و به بهههشت كه ئهگهر بهردهوام بن لهسهر عیبادهت و گوێڕایهڵى خواى گهوره [
أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ
] ئایا ماوهو سهردهمهكه زۆری خایاندو لهبیرتان كرد؟ [
أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ
] بهڵكو ئێوه بهم كارهتان ویستتان سزاو تووڕهبوونی خوای گهوره دابهزێته سهرتان [
فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (٨٦)
] بۆیه ئێوه وهعده خیلافتان كردو له بهڵێنهكهی خۆتان پاشگهز بوونهوه كه بهڵێنی لێ وهرگرتبوون بهردهوام بن لهسهر گوێڕایهڵی خوا، یاخود بهڵێنهكه ئهوه بووه كه بهدوای موسادا -
صلی الله علیه وسلم
- بێن بۆ كێوی (طور).