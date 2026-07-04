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Ta-Ha
85
20:85
قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري ٨٥
قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ ٨٥
قَالَ
فَإِنَّا
قَدۡ
فَتَنَّا
قَوۡمَكَ
مِنۢ
بَعۡدِكَ
وَأَضَلَّهُمُ
ٱلسَّامِرِيُّ
٨٥
Allah dit : "Nous avons mis ton peuple à l’épreuve après ton départ. Et le Samaritain (Sâmirî) les a égarés."
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Al-Sa'di
Твоим соплеменникам предложили поклониться тельцу, и они не проявили должного терпения и не выдержали испытания. Стоило им оказаться лицом к лицу перед испытанием, как они вернулись к неверию. Самаритянин изваял для них золотого тельца, который мычал, а затем убедил их в том, что этот телец является богом, которого ты предал забвению. Сыны Исраила поверили ему и принялись поклоняться тельцу. Харун запрещал им делать это, но они ослушались его.