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Ta-Ha
85
20:85
قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري ٨٥
قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ ٨٥
قَالَ
فَإِنَّا
قَدۡ
فَتَنَّا
قَوۡمَكَ
مِنۢ
بَعۡدِكَ
وَأَضَلَّهُمُ
ٱلسَّامِرِيُّ
٨٥
Allah dit : "Nous avons mis ton peuple à l’épreuve après ton départ. Et le Samaritain (Sâmirî) les a égarés."
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Rebar Kurdish Tafsir
{سامیری خەڵكی گومڕا دەكات} [
قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ
] خوای گهوره فهرمووی: له دوای تۆ ئێمه قهومهكهتمان تاقیكردهوهو تووشی تاقیكردنهوه بوون [
وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (٨٥)
] وه (سامیری) گومڕاى كردن كه گوێلكێكی بۆ دروست كردن له ئاڵتوون وه وای لێ كردن كه ئهم گوێلكه بپهرستن.