Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ta-Ha
76
20:76
جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء من تزكى ٧٦
جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ٧٦
جَنَّٰتُ
عَدۡنٖ
تَجۡرِي
مِن
تَحۡتِهَا
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
خَٰلِدِينَ
فِيهَاۚ
وَذَٰلِكَ
جَزَآءُ
مَن
تَزَكَّىٰ
٧٦
des jardins d’Éden, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient [de la mécréance et des pêchés].
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 20:76 à 20:77
Правоверные, которые уверовали в Божьих посланников, руководствовались Небесными Писаниями и выполняли обязательные и желательные предписания религии, поселятся в высоких горницах и прекрасных дворцах. Они будут наслаждаться бесконечными удовольствиями на берегах журчащих ручейков. Их уделом будут вечная жизнь и величайшая радость, и они получат то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Это вознаграждение будет воздаянием тем, кто очистился от сомнений, неверия, пороков и непослушания Аллаху. Такие люди либо вообще не совершали этих величайших грехов, либо покаялись в совершенных ими грехах. А наряду с этим они очистили свои души и украсили себя правой верой и благими деяниями. Для того чтобы очиститься, человек должен очиститься от скверны и суметь обрести добро, и только при соблюдении этих двух условий человек может очиститься.