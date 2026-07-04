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Ta-Ha
75
20:75
ومن ياته مومنا قد عمل الصالحات فاولايك لهم الدرجات العلى ٧٥
وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًۭا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَـٰتُ ٱلْعُلَىٰ ٧٥
وَمَن
يَأۡتِهِۦ
مُؤۡمِنٗا
قَدۡ
عَمِلَ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
لَهُمُ
ٱلدَّرَجَٰتُ
ٱلۡعُلَىٰ
٧٥
Et quiconque vient auprès de Lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ
] بهڵام ههر كهسێك بگات به خوای گهوره به باوهڕداری وه كردهوهی چاكی ئهنجام دابێت (كردهوهى چاك ئهوهیه كه نیهتت بۆ خواى گهوره بێت و بۆ ریات نهبێت، وه لهسهر سوننهت بێت و بیدعه نهبێت) [
فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (٧٥)
] ئهمانه پله بهرزهكانی بهههشتیان بۆ ههیه.