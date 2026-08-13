Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Ta-Ha 20:70
Ta-Ha
70
20:70
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠
فَأُلۡقِيَ
ٱلسَّحَرَةُ
سُجَّدٗا
قَالُوٓاْ
ءَامَنَّا
بِرَبِّ
هَٰرُونَ
وَمُوسَىٰ
٧٠
Les magiciens se jetèrent prosternés, disant : “Nous avons foi au Seigneur d’Aaron et de Moïse !”
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{جادووگەران موسڵمان دەبن} [
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا
] كاتێك موسا -
صلی الله علیه وسلم
- گۆچانهكهی ههڵدا بووه مارێكی گهورهو ههموو مارو ههژدیهاكانی ئهوانی قوت دا كه ساحیرهكانیش ئهمهیان به چاوی خۆیان بینی زانیان ئهوهی موسا سیحر نیهو موعجیزهیهو له لایهن خوای گهورهوهیه ههر ههموو ساحیرهكان موسڵمان بوون وه كڕنوشیان بۆ خوای گهوره برد وه ئیمانیان به موسا -
صلی الله علیه وسلم
- هێنا [
قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (٧٠)
] وتیان: ئهوه ئێمه ئیمانمان به خوای هارون و موسا هێنا.