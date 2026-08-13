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Tafsir: Ta-Ha 20:70
Ta-Ha
70
20:70
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠
فَأُلۡقِيَ
ٱلسَّحَرَةُ
سُجَّدٗا
قَالُوٓاْ
ءَامَنَّا
بِرَبِّ
هَٰرُونَ
وَمُوسَىٰ
٧٠
Les magiciens se jetèrent prosternés, disant : “Nous avons foi au Seigneur d’Aaron et de Moïse !”
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فوقع الحق وظهر وسطع، وبطل السحر والمكر والكيد، في ذلك المجمع العظيم، فصارت بينة ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين.