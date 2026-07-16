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Ta-Ha
55
20:55
۞ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ٥٥
۞ مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥
۞ مِنۡهَا
خَلَقۡنَٰكُمۡ
وَفِيهَا
نُعِيدُكُمۡ
وَمِنۡهَا
نُخۡرِجُكُمۡ
تَارَةً
أُخۡرَىٰ
٥٥
C'est d'elle (la terre) que Nous vous avons créés, et en elle Nous vous renverrons, et d'elle Nous vous ferons sortir une fois encore.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ
] لهو زهویه لهو خۆڵه دروستمان كردوون، واته: ئادهم بنچینهو ئهسڵی له خۆڵ بووه [
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
] پاشانیش ئهتانگهڕێنینهوه بۆ ناو زهوی كاتێك كه ئهمرن [
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٥٥)
] وه له ڕۆژی قیامهتیش جارێكی تر له زهوی دهرتانئهكهینهوهو زیندووتان ئهكهینهوه.