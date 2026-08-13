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Tafsir: Ta-Ha 20:51
Ta-Ha
51
20:51
قال فما بال القرون الاولى ٥١
قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ٥١
قَالَ
فَمَا
بَالُ
ٱلۡقُرُونِ
ٱلۡأُولَىٰ
٥١
"Qu’en est-il donc des générations anciennes ?" dit Pharaon.
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Al-Sa'di
Что произошло с ними? Какая участь постигла их? Что ты можешь сказать о наших предшественниках, которые исповедовали неверие, отрицали существование Аллаха, совершали беззаконие, упрямо отстаивали свои взгляды и по сей день являются для нас примером?