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Tafsir: Ta-Ha 20:49
Ta-Ha
49
20:49
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
قَالَ
فَمَن
رَّبُّكُمَا
يَٰمُوسَىٰ
٤٩
Alors [Pharaon] dit: "Qui donc est votre Seigneur, ô Moïse?"
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 20:48 à 20:49
Это знание является откровением от Аллаха, а не нашими измышлениями. Если человек отрицает слова Аллаха и Его посланников и уклоняется от повиновения им, то его ожидает мучительное наказание. Такими словами Всевышний призывал Фараона уверовать в истину и покориться ей и предостерегал его от неверия и ослушания. Однако проповеди и увещевания не принесли ему никакой пользы, и он предпочел отвергнуть своего Господа, довольствовался неверием и принялся упрямо и несправедливо оспаривать истину.