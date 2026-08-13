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Tafsir: Ta-Ha 20:49
Ta-Ha
49
20:49
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
قَالَ
فَمَن
رَّبُّكُمَا
يَٰمُوسَىٰ
٤٩
Alors [Pharaon] dit: "Qui donc est votre Seigneur, ô Moïse?"
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Tafsir Muyassar
قال فرعون لهما -على وجه الإنكار-: فمَن ربكما يا موسى؟