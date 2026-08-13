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Tafsir: Ta-Ha 20:47
Ta-Ha
47
20:47
فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسراييل ولا تعذبهم قد جيناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ٤٧
فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَـٰكَ بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ٤٧
فَأۡتِيَاهُ
فَقُولَآ
إِنَّا
رَسُولَا
رَبِّكَ
فَأَرۡسِلۡ
مَعَنَا
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
وَلَا
تُعَذِّبۡهُمۡۖ
قَدۡ
جِئۡنَٰكَ
بِـَٔايَةٖ
مِّن
رَّبِّكَۖ
وَٱلسَّلَٰمُ
عَلَىٰ
مَنِ
ٱتَّبَعَ
ٱلۡهُدَىٰٓ
٤٧
Allez donc chez lui ! Puis, dites-lui : "Nous sommes tous deux, les Messagers de ton Seigneur. Envoie donc les Enfants d’Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur. Et que la paix soit sur quiconque suit la bonne voie !
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[
فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ
] بڕۆن بۆ لای فیرعهون و پێى بڵێن: ئێمه نێردراوی پهروهردگارتین و تۆ بهنی ئیسرائیلمان لهگهڵدا بنێرهو واز له چهوساندنهوهیان بێنهو سزایان مهده، كه بهردهوام سزای ئهدان و كوڕهكانی ئهكوشت و كچهكانی بۆ خزمهتكاری بهكارهێناوهو باری قورسی خستبووه سهرشانیان [
قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ
] پێی بڵێن: به دڵنیایی ئێمه موعجیزهیهكمان له لایهن پهروهردگارهوه بۆ هێناویت كه گۆچانهكهو دهستی بوو [
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (٤٧)
] وه سڵاوی خوای گهوره لهسهر كهسێك بێ كه شوێن هیدایهتی خوای گهوره ئهكهوێت.