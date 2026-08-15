Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Ta-Ha 20:129
Ta-Ha
129
20:129
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى ١٢٩
وَلَوْلَا كَلِمَةٌۭ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًۭا وَأَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ١٢٩
وَلَوۡلَا
كَلِمَةٞ
سَبَقَتۡ
مِن
رَّبِّكَ
لَكَانَ
لِزَامٗا
وَأَجَلٞ
مُّسَمّٗى
١٢٩
N’eussent-été un décret préalable de ton Seigneur et aussi un terme déjà fixé, (leur châtiment) aurait été inévitable (et immédiat).
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Этими словами Господь утешил Своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и призвал его воздержаться от проклятий в адрес неверных, которые отворачиваются от истины. Неверие и безбожие обрекают этих людей на страдания и мучения, от которых им не удастся избавиться, потому что Аллах сделал наказание неизбежным последствием грехов и злодеяний. Неверные уже встали на этот путь, но Аллах отсрочил их наказание и дал слово не подвергать Своих рабов лютой каре до наступления установленного срока. И если грешники возвращаются на путь своего Господа до исполнения Божьего обещания, то Он принимает их покаяния и избавляет их от наказания.