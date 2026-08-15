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Tafsir: Ta-Ha 20:126
Ta-Ha
126
20:126
قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى ١٢٦
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١٢٦
قَالَ
كَذَٰلِكَ
أَتَتۡكَ
ءَايَٰتُنَا
فَنَسِيتَهَاۖ
وَكَذَٰلِكَ
ٱلۡيَوۡمَ
تُنسَىٰ
١٢٦
[Allah lui] dira : "De même que Nos Signes (enseignements) t’étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd’hui tu es oublié."
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ الأمر ﴿كَذَ ٰلِكَ أَتَتۡكَ ءَایَـٰتُنَا فَنَسِیتَهَاۖ﴾ تَرَكْتهَا وَلَمْ تُؤْمِن بِهَا ﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ مِثْل نِسْيَانك آيَاتنَا ﴿ٱلۡیَوۡمَ تُنسَىٰ ١٢٦﴾ تُتْرَك فِي النَّار