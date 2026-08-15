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Tafsir: Ta-Ha 20:120
Ta-Ha
120
20:120
فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ١٢٠
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍۢ لَّا يَبْلَىٰ ١٢٠
فَوَسۡوَسَ
إِلَيۡهِ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
قَالَ
يَٰٓـَٔادَمُ
هَلۡ
أَدُلُّكَ
عَلَىٰ
شَجَرَةِ
ٱلۡخُلۡدِ
وَمُلۡكٖ
لَّا
يَبۡلَىٰ
١٢٠
Puis, le Diable (Satan) le tenta en lui insufflant : “Ô Adam ! T’indiquerai-je l’arbre de l’éternité et un royaume impérissable ? ”
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العربية
Al-Sa'di
Сатана решил соблазнить Адама и его супругу и пообещал, что плоды запретного дерева позволят им обрести вечную жизнь и неограниченную власть. Он представился добрым советчиком и завел теплую беседу для того, чтобы обольстить людей и ввести их в заблуждение.