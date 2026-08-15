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Tafsir: Ta-Ha 20:118
Ta-Ha
118
20:118
ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ١١٨
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١١٨
إِنَّ
لَكَ
أَلَّا
تَجُوعَ
فِيهَا
وَلَا
تَعۡرَىٰ
١١٨
Car tu n’y auras pas faim ni ne seras nu,
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 20:117 à 20:118
Не обрекай себя на несчастье и изгнание из Рая, в котором ты наслаждаешься прекрасными благами и совершенным покоем.