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Tafsir: Ta-Ha 20:116
Ta-Ha
116
20:116
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ١١٦
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ١١٦
وَإِذۡ
قُلۡنَا
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ٱسۡجُدُواْ
لِأٓدَمَ
فَسَجَدُوٓاْ
إِلَّآ
إِبۡلِيسَ
أَبَىٰ
١١٦
Et quand Nous dîmes aux Anges : "Prosternez-vous devant Adam ! Ils se prosternèrent, excepté Iblîs qui refusa.
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Arabic Tanweer Tafseer
(ص-٣٢٠)﴿وإذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلّا إبْلِيسَ أبى﴾ هَذا بَيانٌ لِجُمْلَةِ ﴿ولَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ مِن قَبْلُ﴾ [طه: ١١٥] إلى آخِرِها، فَكانَ مُقْتَضى الظّاهِرِ أنْ لا يَكُونَ مَعْطُوفًا بِالواوِ بَلْ أنْ يَكُونَ مَفْصُولًا، فَوُقُوعُ هَذِهِ الجُمْلَةِ مَعْطُوفَةً اهْتِمامٌ بِها؛ لِتَكُونَ قِصَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَتَلْفِتَ إلَيْها أذْهانَ السّامِعِينَ، فَتَكُونَ الواوُ عاطِفَةً قِصَّةَ آدَمَ عَلى قِصَّةِ مُوسى عَطْفًا عَلى قَوْلِهِ: ﴿وهَلْ أتاكَ حَدِيثُ مُوسى إذْ رَأى نارًا﴾ [طه: ٩]، ويَكُونَ التَّقْدِيرُ: واذْكُرْ إذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وتَكُونَ جُمْلَةُ ﴿ولَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ مِن قَبْلُ﴾ [طه: ١١٥] تَذْيِيلًا لِقِصَّةِ هارُونَ مَعَ السّامِرِيِّ، وقَوْلُهُ: ”مِن قَبْلُ“ أيْ مِن قَبْلِ هارُونَ. والمَعْنى: أنَّ هارُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْمٌ في الحِفاظِ عَلى ما عَهِدَ إلَيْهِ مُوسى، وانْتَهَتِ القِصَّةُ بِذَلِكَ التَّذْيِيلِ، ثُمَّ عَطَفَ عَلى قِصَّةِ مُوسى قِصَّةَ آدَمَ تَبَعًا لِقَوْلِهِ: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ﴾ [طه: ٩٩] .