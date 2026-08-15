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Tafsir: Ta-Ha 20:108
Ta-Ha
108
20:108
يوميذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمان فلا تسمع الا همسا ١٠٨
يَوْمَئِذٍۢ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًۭا ١٠٨
يَوۡمَئِذٖ
يَتَّبِعُونَ
ٱلدَّاعِيَ
لَا
عِوَجَ
لَهُۥۖ
وَخَشَعَتِ
ٱلۡأَصۡوَاتُ
لِلرَّحۡمَٰنِ
فَلَا
تَسۡمَعُ
إِلَّا
هَمۡسٗا
١٠٨
Ce jour-là, ils suivront le Convocateur sans tortuosité ; et les voix baisseront devant le Tout Miséricordieux. Tu n’entendras alors qu’un chuchotement.
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : يومئذ يتبعون الداعي يريد إسرافيل - عليه السلام - إذا نفخ في الصور لا عوج له أي لا معدل لهم عنه ؛ أي عن دعائه لا يزيغون ولا ينحرفون بل يسرعون إليه ولا يحيدون عنه . وعلى هذا أكثر العلماء . وقيل : لا عوج له أي لدعائه . وقيل : يتبعون الداعي اتباعا لا عوج له ؛ فالمصدر مضمر ؛ والمعنى : يتبعون صوت الداعي للمحشر ؛ نظيره : واستمع يوم يناد المنادي من مكان قريب الآية . وسيأتي . وخشعت الأصوات أي ذلت وسكنت ؛ عن ابن عباس قال : لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع ، فكل لسان ساكت هناك للهيبة . للرحمن أي من أجله . فلا تسمع إلا همسا الهمس الصوت الخفي ؛ قاله مجاهد . عن ابن عباس : الحس الخفي . الحسن وابن جريج : هو صوت وقع الأقدام بعضها على بعض إلى المحشر ؛ ومنه قول الراجز :وهن يمشين بنا هميسايعني صوت أخفاف الإبل في سيرها . ويقال للأسد الهموس ؛ لأنه يهمس في الظلمة ؛ أي يطأ وطئا خفيا . قال رؤبة يصف نفسه بالشدة :ليث يدق الأسد الهموسا والأقهبين الفيل والجاموسا[ ص: 160 ] وهمس الطعام ؛ أي مضغه وفوه منضم ؛ قال الراجز :لقد رأيت عجبا مذ أمسا عجائزا مثل السعالي خمسايأكلن ما أصنع همسا همساوقيل : الهمس تحريك الشفة واللسان . وقرأ أبي بن كعب ( فلا ينطقون إلا همسا ) . والمعنى متقارب ؛ أي لا يسمع لهم نطق ولا كلام ولا صوت أقدام . وبناء ( ه م س ) أصله الخفاء كيفما تصرف ؛ ومنه الحروف المهموسة ، وهي عشرة يجمعها قولك : ( حثه شخص فسكت ) وإنما سمي الحرف مهموسا لأنه ضعف الاعتماد من موضعه حتى جرى معه النفس .