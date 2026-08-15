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Tafsir: Ta-Ha 20:107
Ta-Ha
107
20:107
لا ترى فيها عوجا ولا امتا ١٠٧
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًۭا وَلَآ أَمْتًۭا ١٠٧
لَّا
تَرَىٰ
فِيهَا
عِوَجٗا
وَلَآ
أَمۡتٗا
١٠٧
dans laquelle tu ne verras ni tortuosité, ni dépression.
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Tafsir Ahsanul Bayaan
যাতে তুমি উঁচু-নীচু দেখবে না।’