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Tafsir: Ta-Ha 20:105
Ta-Ha
105
20:105
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًۭا ١٠٥
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
عَنِ
ٱلۡجِبَالِ
فَقُلۡ
يَنسِفُهَا
رَبِّي
نَسۡفٗا
١٠٥
Et ils t’interrogent au sujet des montagnes. Dis : "Mon Seigneur les dispersera comme la poussière,
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Tafseer Jalalayn
﴿وَیَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡجِبَالِ﴾ كَيْفَ تَكُون يَوْم الْقِيَامَة ﴿فَقُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿یَنسِفُهَا رَبِّی نَسۡفࣰا ١٠٥﴾ بِأَنْ يُفَتِّتهَا كَالرَّمْلِ السَّائِل ثُمَّ يُطِيرهَا بِالرِّيَاحِ