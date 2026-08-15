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Tafsir: Ta-Ha 20:100
Ta-Ha
100
20:100
من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا ١٠٠
مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْرًا ١٠٠
مَّنۡ
أَعۡرَضَ
عَنۡهُ
فَإِنَّهُۥ
يَحۡمِلُ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
وِزۡرًا
١٠٠
Quiconque s’en détourne (de ce Coran), portera au Jour de la Résurrection un fardeau ;
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Tafseer Jalalayn
﴿مَّنۡ أَعۡرَضَ عَنۡهُ﴾ فَلَمْ يُؤْمِن بِهِ ﴿فَإِنَّهُۥ یَحۡمِلُ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ وِزۡرًا ١٠٠﴾ حِمْلًا ثَقِيلًا مِنْ الإثم